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Spor Fenerbahçe'den iki yıldız için hamle! Taraftar buna ne diyecek?
Spor

Fenerbahçe'den iki yıldız için hamle! Taraftar buna ne diyecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-08 15:46:00 -
Fenerbahçe'den iki yıldız için hamle! Taraftar buna ne diyecek?

Fenerbahçe, Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial ve Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için harekete geçti. Detaylar haberimizde...

Şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler'in hedefinde Manchester United'dan Anthony Martial ve Benfica'dan Florentino Luis var...

Sarı-lacivertli ekip, Belçika'dan ciddi teklifler alan Michy Batshuayi ile yolların ayrılması halinde Manchester United'ın golcüsü Anthony Martial için düğmeye basacak.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

İngiliz kulübünde forma şansı bulamayan 28 yaşındaki Fransız yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Kanarya'nın transfer listesinde yer alan Anthony Martial çok yönlü bir isim. Futbolcu ana mevkisi olan santrfor pozisyonunun dışında sağ kanat ve sol kanat olarak sahada görev alabiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anthony Martial, Manchester United formasıyla 316 resmi maça çıktı. Fransız futbolcu 90 kez ağları havalandırırken 55 asiste imza attı.

FLORENTINO LUIS HAMLESİ

Fenerbahçe ayrıca Benfica'nın ön liberosu Florentino Luis için de yeniden harekete geçecek.

Öte yandan gözler Fenerbahçe'nin ilgilendiği 24 yaşındaki yıldız futbolcu Florentino Luis'e çevrildi. Angola asıllı Portekizli oyuncu ön libero pozisyonunda görev alıyor. Futbola Benfica altyapısında başlayan Florentino Luis 2021 yaz transfer döneminde Monaco'ya kiralık olarak gitti. Ardından İspanyol ekibi Getafe'ye kiralandı. Kiralıktan dönen oyuncu şimdilerde Benfica formasını terletiyor.

Florentino Luis, Benfica formasıyla 102 resmi maça çıktı. Portekizli futbolcu 1 gol kaydederken 4 de asist yaptı.

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