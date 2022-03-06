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Spor Fenerbahçe'den hakem isyanı: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
Spor

Fenerbahçe'den hakem isyanı: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının devre arasında çoık sert bir paylaşım yaparak maçın hakemi Zorbay Küçük, hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 21:40:00 -
Fenerbahçe'den hakem isyanı: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü

Fenerbahçe, Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili yaptığı açıklamada hakem atamalarını eleştirerek, “Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü” denildi.

Fenerbahçe, dün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile Trabzonspor maçını yöneten Zorbay Küçük ile ilgili “Endişeliyiz” başlığı ile hakem atamasını eleştirmişti.

Bugün oynanan karşılaşmanın 17. dakikasında İrfan Can’ın kırmızı kart görmesi sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Paylaşımda, “Gece yarısı atanan hakem konusunda duyduğumuz endişeyi açıklamıştık! Haklı olduğumuzu 17. dakikada tüm Türkiye gördü! TFF yönetim kurulu üyesi olduğunu unutup hakem atamalarına yardımcı olan kişi er ya da geç hesap verecektir” denildi.

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Yorumlar

zekai

FB hakem konusunda hakli cünki adamin ayagi kirilmadi!!!!!!
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Aaaaa

Öyle açıklama yapmakla olmuyor Ali başkan takımı o dakika sahadan çekeçektin federasyon seni çocuk görüyor Aziz Yıldırım böyle hakemleri öttürüyor.
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