Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı

Galatasaray bir süredir görüştüğü Nijeryalı yıldızda dev adımlar atıp önemli bir yol katederken karşısında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi buldu. Sarı-Lacivertli yönetimin Ahmed Musa'nın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek teklif yaptığı ortaya çıktı.

Nijeryalı starın bonservisinin elinde olması nedeniyle bu durumu avantaja çevirmek isteyen Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmek için tüm imkanlarını seferber ettiği ortaya çıktı.

Takvim'in haberine göre, Erol Bulut'un Ahmed Musa'yı özellikle istemesi nedeniyle yönetimin şartları zorlaması bekleniyor. Bu gelişmeden haberi olan Galatasaray ise yıldız oyuncu için tüm kozları oynuyor.

28 yaşındaki oyuncu için Avrupa'dan başka tekliflerin de olduğu öne sürüldü. Ahmed Musa sol kanat dışında forvette de oynaması nedeniyle dev kulüplerin radarında bulunuyor.

Ahmed Musa, kariyeri boyunca 322 maça çıkarken 88 gol 62 asist üretti.