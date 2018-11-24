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Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe yönetimi, kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'i teknik direktör Koeman'dan özür dilemesi halinde affedecek.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:39
Fenerbahçe'den flaş Volkan Demirel kararı

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimler arasında takıma geri dönme şansı bulunan tek isim Volkan Demirel.

Başkan Ali Koç, Volkan'ın affedilmesi için özür dilemesi gerektiğini söylemiş, "Ancak bunu yapsa bile hemen dönemez" demişti. Tecrübeli file bekçisiyle ilgili halen kesin karar verilmedi. Volkan'ın başkan Ali Koç ve gerilim yaşadığı Koeman'dan özür dilemesi halinde, af kapısı sonuna kadar açık. Ocak ayına kadar bu konuda gelişme olabilir.

Aatif ve Dirar gidecek

Fanatik'in haberine göre; kadro dışı bırakılan Aatif ve Dirar'ın takıma geri dönüş şansı tamamen ortadan kalktı. Koeman'ın iki futbolcuyu da istemediği, Ali Koç'un da dönmelerine sıcak bakmadığı öğrenildi. Konyaspor ile Sivasspor, Aatif'ı kiralamak istiyor. Tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.5 yıllık daha mukavelesi olan Dirar'ın talipleri var. Ancak Faslı futbolcunun 3 milyon Euro'luk yüksek maaşı, baş ağrıtacak gibi görünüyor.

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:39
  1. Fenerbahçe
  2. Konya
  3. Sivas
  4. Volkan Demirel
  5. Sivasspor
  6. Konyaspor
  7. Ali Koç
  8. Aatif
  9. Dirar
  10. Koeman

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