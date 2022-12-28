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Spor Fenerbahçe'den flaş transfer! Haberi böyle duyurdular...
Spor

Fenerbahçe'den flaş transfer! Haberi böyle duyurdular...

Fenerbahçe'nin Luis Muriel transferinde sona geldiği iddiaları gündemdeki yerini korurken Sarı-Lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:01:00 -
Fenerbahçe'den flaş transfer! Haberi böyle duyurdular...

 

Fenerbahçe'nin Luis Muriel transferinde sona geldiği iddiaları gündemdeki yerini korurken Sarı-Lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Forvet takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Luis Muriel'i değil bir başka Kolombiyalı golcüyü transfer etmeye hazırlandığı belirtildi. Akşam'a göre; Ocak ayında forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Luis Muriel iddiaları gündemdeydi. Sarı-Lacivertlilerin 31 yaşındaki Kolombiyalının transferinde sona geldiği belirtilmiş ve oyuncuyla 3,5 yıllık sözleşme yapılacağı öne sürülmüştü. Buna karşın Fenerbahçe'nin Luis Muriel ile değil bir başka Kolombiyalı golcüyle görüştüğü ortaya çıktı.

Taraftarlar sabırsızlıkla Luis Muriel transferini beklerken Fenerbahçe'den beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertlilerin sözleşmesi sezon sonunda bitecek Luis Muriel ile 3,5 yıllığına anlaştığı haberleri gündemdeki yerini korurken, Fenerbahçe'den transferde ters köşe geldi.

Fenerbahçe'nin asıl hedefinin Luis Muriel değil bir başka Kolombiyalı forvet Jhon Duran olduğu belirtildi. Uruguay basınının aktardığı habere göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki golcü için MLS ekibi Chicago'ya resmi teklifini iletti.

Son 1,5 yılda değerini neredeyse 10'a katlayan Jhon Duran, bu sezon ligde çıktığı 27 maçta 8 gol, 5 asistlik istatistik yakaladı. Güçlü fiziği ve etkili sol ayağıyla dikkat çeken genç forvet, Avrupa kulüplerinin de kıskacında.

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