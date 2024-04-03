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Spor Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!
Spor

Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!

Yeniakit Publisher
2024-04-03 19:02:00 - 2024-04-03 19:05:38
Fenerbahçe'den flaş Süper Kupa maçı kararı!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Sözcüsü Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla gideceğini açıkladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün taraftarlara, Şanlıurfa'ya seyahat planı yapmayın demişti...

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Sözcüsü Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla gideceğini açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili ve Kulüp Sözcüsü Erol Bilecik, sarı lacivertli kulübün Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa maçına U-19 takımıyla gideceğini açıkladı.

İŞTE O SÖZLER:

"Süper Kupa maçı için TFF'ye bir kez daha yazı yolladık. Uygun bir tarihe ertelenmez ve yabancı hakem atanmaz ise maça U19 takımımız ile çıkacağız."

"Taraftarlarımızı bize güvensinler. Buradan bütün Fenerbahçelilere şunu söylemek istiyorum: Son derece iyi bir akıl konarak Şanlıurfa'ya gideceğiz. Taraftarımızın kendini kötü hissedeceği bir nokta olmayacak."

"Şanlıurfa kentine de bir mesajım var. Futbolun oynanabileceği güzel bir atmosferden de affımızı istemiş olacağız. Boynumuzun borcu olarak, sezon bittikten sonra veya uygun olan bir tarihte A takımımızı kente götüreceğiz ve Şanlıurfalılara Fenerbahçe'yi seyrettireceğiz."
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