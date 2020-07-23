Fenerbahçe'den flaş Falette kararı
Fenerbahçe Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Falette için son kararını verdi.
Fenerbahçe’de teknik ekip, yönetime sunduğu raporda Simon Falette’in kalmasını gerektiğini söyledi.
Falette’in her geçen gün performansını artırdığına dikkat çekildi ve mali anlamda uygun koşullar oluşması halinde Gineli savunmacıyla yola devam edilebileceği belirtildi.
Düsseldorf ile kiralık sözleşmesi biten ve geri dönen Zanka’nın ise takıma fayda sağlayamayacağı yönünde rapor verildi