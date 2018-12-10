Fenerbahçe'den flaş Ersun Yanal kararı! İkinci teklif sunulacak

Akhisar yenilgisi sonrası Erwin Koeman'la yolları ayırma kararı alan Fenerbahçe yönetimi, geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı Ersun Yanal'la bir kez daha görüşme kararı aldı.

Deneyimli teknik adama geçen hafta yapılan görüşmede 6 aylık sözleşme öneren Başkan Ali Koç'un Yanal'a yeni bir sözleşme sunacağı öğrenildi. Yanal'ın yanı sıra Daum da Fener'in hoca adayları arasında bulunuyor.

Ersun Yanal çok istekli

Fenerbahçe ile 2014 yılında şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal, önceki gün "Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır." açıklamasını yaparak Sarı-Lacivertli kulüpte çalışmak istediğini ifade etmişti.

Ali Koç'tan takıma ceza

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi. Sarı-lacivertli kafile, Sportif Direktör Damien Comolli ile birlikte otobüsle yola çıktı.

Maçtan önce hava yoluyla önce İzmir’e oradan da takım otobüsüyle Manisa’nın Akhisar ilçesine gelen sarı-lacivertliler, aldıkları mağlubiyet sonrası İstanbul’a olan yaklaşık 380 kilometrelik mesafeyi karayoluyla gitti.