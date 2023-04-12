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Spor Fenerbahçe'den ezeli rakibine sert sözler: Elinizde ne varsa açıklayın
Spor

Fenerbahçe'den ezeli rakibine sert sözler: Elinizde ne varsa açıklayın

Yeniakit Publisher
2023-04-12 19:13:00 -
Fenerbahçe'den ezeli rakibine sert sözler: Elinizde ne varsa açıklayın

Fenerbahçe, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, 'Lig bitince açıklama yapacağız' sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi. Paylaşımda, 'Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!' denildi.

Son zamanlardaki paylaşım ve çıkışlarıyla gündeme gelen Galatasaray'a ezeli rakibi Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak gönderme yaptı.

"Elinizde ne varsa açıklayın"

Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımda Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap vererek, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılanaçıklama;

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

Daha önceki paylaşımın altına eklendi

Fenerbahçe, 21 Mart tarihinde "2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.

İşte o paylaşım;

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