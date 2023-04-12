Fenerbahçe'den ezeli rakibine sert sözler: Elinizde ne varsa açıklayın

Son zamanlardaki paylaşım ve çıkışlarıyla gündeme gelen Galatasaray'a ezeli rakibi Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak gönderme yaptı.

"Elinizde ne varsa açıklayın"

Sarı-lacivertliler, yaptıkları paylaşımda Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Lig bitince açıklayacağız" sözlerine cevap vererek, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" ifadelerini kullandı.

İşte Fenerbahçe'den yapılanaçıklama;

"2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ, VERSİYON 2: "Tehditler Devreye Alındı!"

Yalan: Fenerbahçe'nin canlı yayında tartışma talebi doğru değil. Biz gerilimi artırmak istemiyoruz.

Gerçek: "2 Nisan 2023: Lig bitince elimizdeki her şeyi açıklayacağız, vahim durumlar var. Şu an yapmamızın sebebi ligin gerginliğini arttırmamak."

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"Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!"

Daha önceki paylaşımın altına eklendi

Fenerbahçe, 21 Mart tarihinde "2022-2023 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" şeklinde bir paylaşım yapmıştı. Sarı-lacivertliler, "Elinizde her ne varsa açıklamanızı bekliyoruz!" paylaşımını da bu zincire ekleyip paylaştı.

İşte o paylaşım;