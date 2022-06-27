Fenerbahçe'den Emre Mor bombası
Fenerbahçe, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlileri, milli futbolcuyu yarın İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Fatih Karagümrük'te geçen sezon Volkan Demirel'in teknik direktörlüğe getirilmesiyle kariyer sezonlarından birini yaşayan Emre Mor, yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.
Yarın resmi olarak açıklanması öngörülüyor
TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Emre Mor transferinde Fatih Karagümrük ile büyük ölçüde anlaşma sağladı. Transferin yarın resmi olarak açıklanması bekleniyor.