Fenerbahçe'den doğal gaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 gün önce duyurduğu müjdenin ne olduğunu açıkladı. Dolmabahçe Sarayı’nda kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz’de doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. 320 milyar metreküplük rezervi bulunan doğal gazın en geç 2023’te vatandaşların kullanımına sunulacağı da belirtildi. Aynı zamanda Erdoğan, yeni keşiflerin de sinyalini verdi.

Erdoğan’ın açıklamasının ardından çok sayıda destek mesajı atılırken, Fenerbahçe Spor Kulübü de tebrik mesajı yayınladı.

Twitter’dan açıklama yapan Fenerbahçe, “Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz.” paylaşımını yaptı.