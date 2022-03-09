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Spor Fenerbahçe'den Daniel Farke sürprizi!
Spor

Fenerbahçe'den Daniel Farke sürprizi!

Beşiktaş'la adı anılan teknik direktör Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 11:10:00 -
Fenerbahçe'den Daniel Farke sürprizi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.

Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi. Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Ancak Almanya'dan gelen bilgiler, tecrübeli teknik adamın henüz Fenerbahçe ile ilgili kesin kararını vermediği yönünde.

Savaş nedeniyle ayrıldı

Fenerbahçe için bir başka ciddi aday Jorge Jesus. Portekizli teknik adam daha önce başkan ve yönetici seviyesinde sarı-lacivertlilerle görüştü ve anlaşmaya sıcak baktığını bildirdi.

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'la adı anılan Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi. Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

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