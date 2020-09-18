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Spor Fenerbahçe'den Çin'in Dalian Kulübüne transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti
Spor

Fenerbahçe'den Çin'in Dalian Kulübüne transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:32:55 -
Fenerbahçe'den Çin'in Dalian Kulübüne transfer olan Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübünden Çin'in Dalian ekibine transfer olan Brezilyalı futbolcu Jailson, sarı-lacivertli takıma veda etti.

Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabında "Yolun açık olsun Jailson" başlığıyla yer alan videoda Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut ve sarı-lacivertli oyuncular tarafından alkışlarla uğurlandı.

Sarı-lacivertli takımda geçirdiği iki yıl için herkese teşekkür eden Jailson, "Gerçekten burada çok iyi karşılandım. Burası benim ailem. Aile gibi gördüğünüz bir yerden ayrılmak her zaman için zordur. Umarım hepiniz zaferlerle dolu bir sezon geçirirsiniz. Umarım yeni teknik ekibinizle bu sene taraftarımıza hak ettiği şampiyonluğu yaşatmak için çok çalışırsınız." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, "Büyük Fenerbahçe taraftarı sizi unutmayacağım" diyerek sarı-lacivertli camiaya veda etti.


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