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Spor Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-08-12 18:54:00 -
Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması

Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'i KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe, Marsilya'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir" denildi.

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