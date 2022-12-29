Fenerbahçe'den büyük tepki! Kapkara bir gece...
Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Mücadelenin ardından Fenerbahçe, hakem kararlarını hedef alan bir paylaşım yaptı. Ezeli rakibinin 23 Ara 2020'deki 'Futbolda kapkara gece!' gönderisini alıntılayan sarı-lacivertli kulüp, paylaşıma "23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN! TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE!" notunu düştü.
Sivas'taki karşılaşmada hakem Erkan Özdamar'ın kararları spor medyasında tartışmalara yol açmıştı.