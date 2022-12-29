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Spor Fenerbahçe'den büyük tepki! Kapkara bir gece...
Spor

Fenerbahçe'den büyük tepki! Kapkara bir gece...

Süper Lig 16. hafta ile devam ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Erkan Özdamar yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 19:43:00 - 2022-12-29 19:43:40
Fenerbahçe'den büyük tepki! Kapkara bir gece...

Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından hakem kararlarını eleştirdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe, hakem kararlarını hedef alan bir paylaşım yaptı. Ezeli rakibinin 23 Ara 2020'deki 'Futbolda kapkara gece!' gönderisini alıntılayan sarı-lacivertli kulüp, paylaşıma "23 EKİM 2022 - 12 KASIM 2022 ve BUGÜN! TÜRK FUTBOLUNDA YILLARDIR AYDINLANMAYAN KARA GECE!" notunu düştü.

Sivas'taki karşılaşmada hakem Erkan Özdamar'ın kararları spor medyasında tartışmalara yol açmıştı.

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Yorumlar

salih örs

FENER SENİN YAPTIKLARINDA AHLAKA SIĞMAZ.BIRAK O İKİSİ ARASINDA BİR SORUN 3.KİŞİYE NE DÜŞER

Ali

Puhahaha la Fenerbahçe hakemlere verdiğiniz para bitti mi? Tencere dibin kara seninki benden kara!!!
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