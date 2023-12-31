Fenerbahçe'den bomba teklif!

Ocak ayı transfer sezonu için planlamalarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic için teklif yaptığı kaydedildi.

Fenerbahçe, Atletico Madrid forması giyen savunma oyuncusu Stefan Savic'i adaylar arasına almış ve oyuncunun temsilcisi Zarko Pelicic'i İstanbul'a davet etmiş ve görüşmelerde bulunmuştu.

Sports Digitale'de yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Stefan Savic’e verebileceği sözleşme şartlarını ilettiği ve teklif yaptığı belirtildi.

Haberin detayında, sarı-lacivertli ekibin oyuncunun Atletico Madrid ile arasındaki problemleri çözmesini beklediği ifade edildi.

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2015 yılında Fiorentina'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

Karadağlı savunma oyuncusu bu sezon La Liga ekibiyle 13 maça çıktı ve 972 dakika sahada kaldı.

Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan 32 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, görev aldığı 73 karşılaşmada 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.