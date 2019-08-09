Fenerbahçe'den bomba harekat! Tam 10 milyon euro...

Al Nasr'da forma giyen Nijeryalı santrfor Ahmed Musa, son birkaç gündür Fenerbahçe'nin transfer gündemindeydi. Konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan basınından gelen iddiaysa gündeme bomba gibi düştü.

Yaz transfer döneminde kadrosunu pek çok yıldız isimle güçlendiren Fenerbahçe'nin Al Nasr forması giyen Nijeryalı santrfor Ahmed Musa ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Son birkaç gündür Sarı Lacivertliler'in gündemini meşgul eden konuyla ilgili olarak SuudiArabistan basınından gelen iddiaysa gündeme bomba gibi düştü.

Ülkede yayım yapan Al Yaum gazetesi, Sarı Lacivertliler'in 26 yaşındaki forvet için 3 milyon euroluk kiralama ya da oyuncunun haklarının %30'unun Al Nasr'da kalması şartıyla 10 milyon euroluk satın alma teklifinde bulunduğunu yazdı. Haberde Suudi kulübünün iki formüle de yanaşmamasına rağmen Fenerbahçe yönetiminin golcü oyuncudan henüz vazgeçmediği kaydedildi.

Gazete, Fenerbahçe yöneticilerinin birkaç gün evvel Londra'da Ahmed Musa'nın menajerleriyle buluştuğunu öne sürerken transfer için anlaşma zemininin arandığını ifade etti. Geçtiğimiz yaz Leicester City'den 16,5 milyon euro karşılığında Al Nasr'ın yolunu tutan yıldız ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.