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Spor Fenerbahçe'den bir transfer daha!
Spor

Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı. İrfan Can Eğribayat, sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 16:32:00 -
Fenerbahçe'den bir transfer daha!

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztepe ile anlaşma sağladı. İrfan Can Eğribayat, sözleşme detaylarını görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Göztepe göndermek istiyor

Geçen sezon Göztepe'de Süper Lig'de forma giyen İrfan Can, 31'inci haftada oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında tribünlerle gerginlik yaşamıştı. Ardından yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon başında ise yeniden affedilerek kampalara dahil oldu. Ancak Göztepeli taraftarlar İrfan Can'a ve yönetime sert tepki gösterip, kalecinin takımdan ayrılması yönünde sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdi. Transferde iki kaleci birden alan Göztepeli kurmayların en kısa zamanda İrfan Can transferini gerçekleştireceği vurgulandı. İrfan Can, Göztepe'ye 2020-2021 sezonunda Adanaspor'dan transfer edilmişti.

 

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