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Spor Fenerbahçe'den Beşiktaş'lı Şehmus Hazer ile ilgili açıklama
Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'lı Şehmus Hazer ile ilgili açıklama

Beşiktaş'ın milli basketbolcusu Şehmus Hazer ile ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 19:07:00 -
Fenerbahçe'den Beşiktaş'lı Şehmus Hazer ile ilgili açıklama

Fenerbahçe Kulübü, Beşiktaş Icrypex'in milli basketbolcusu Şehmus Hazer'in transferi için resmi görüşmelerde bulunulduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sezon başından itibaren Beşiktaş Basketbol Takımı'nda forma giyen Şehmus Hazer ile resmen ilgilenmekte, tüm taraflarla görüşmelerini sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada, Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol ile 22 yaşındaki basketbolcunun transferiyle ilgili yazışma ve görüşmelerin devam ettiği aktarıldı. Umut Şenol'un, genç oyuncunun transferiyle ilgili başka kulüplerle de görüştüğü ve tarafları eş zamanlı olarak bilgilendirdiği ifade edildi.

Banvit altyapısından yetişen Şehmus Hazer, Basketbol Süper Ligi'nde geçen sezon çıktığı 33 maçta 15 sayı, 3,7 ribaunt ve 4,1 asist ortalamalarıyla oynadı.

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