  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlık duyurdu: Piyasadan toplatılacak
Galatasaray'dan iki transfer birden!
Donbas'ta çatışma: 1 Ukrayna askeri öldü
Pedal çevirdiler! "Şırnak artık huzur şehri haline geldi"
Spor Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım! Ghezzal için...
Spor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım! Ghezzal için...

Fenerbahçe, Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan Rachid Ghezzal'ı transfer etmek için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 18:13:00 -
Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım! Ghezzal için...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Fenerbahçe 'de son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Sarı lacivertliler listesine geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran yıldızı ekledi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'ta gösterdiği performansla göz dolduran ve hem lig hem de kupa şampiyonluğunun mimarı Rachid Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı. Fakat anlaşma sağlanamadı.

Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın Leicester ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

8 gol 18 asist

29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız kanat geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol 18 asistlik bir performans gösterdi.

Kaynak: Ajansspor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay