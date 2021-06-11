Fenerbahçe'den Beşiktaş'ı kızdıracak adım! Ghezzal için...

Yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük rol oynayan Rachid Ghezzal'ı kadrosuna katmak için girişimde bulundu.

Fenerbahçe 'de son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon için güçlü ve dinamik bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı.

Sarı lacivertliler listesine geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran yıldızı ekledi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş 'ta gösterdiği performansla göz dolduran ve hem lig hem de kupa şampiyonluğunun mimarı Rachid Ghezzal'ın menajeri ile temas sağladı. Fakat anlaşma sağlanamadı.

Bonservisi İngiliz ekibi Leicester City'de bulunan Ghezzal'ın Leicester ile sözleşmesi 30 Haziran 2022'de sona erecek.

8 gol 18 asist

29 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız kanat geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı formayla 35 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda toplamda 8 gol 18 asistlik bir performans gösterdi.

Kaynak: Ajansspor