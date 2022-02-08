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Spor Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor!
Spor

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor!

Fenerbahçe'de ayrıldıktan sonra adı sık sık İngiliz ekibi Everton'la anılan Vitor Pereira, Premier Lig ekibinin Frank Lampard'ı takımın başına getirmesinin ardından rotasını Brezilya'ya kırdı. Portekizli hocanın, Corinthias'la masaya oturduğu ve kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 18:40:00 -
Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor!

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen teknik direktö Vitor Pereria, peş peşe gelen kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı. Portekizli hocanın yeni adresi netleşmeye başladı.

Görüşme masasına oturdular

Sporx'in Lance'den aktardığı habere göre, Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.

Vitor Pereira'nın bu iş için favori 

Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.

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