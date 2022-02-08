Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira kıta değiştiriyor!

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başına getirilen teknik direktö Vitor Pereria, peş peşe gelen kötü sonuçların ardından görevden alınmıştı. Portekizli hocanın yeni adresi netleşmeye başladı.

Görüşme masasına oturdular

Sporx'in Lance'den aktardığı habere göre, Corinthians daha önce Scolari, Cuca, Renato Gaucho ve Mano Menezes ile görüşse de sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadı. Bu gelişmeler üzerine Corinthians temsilcileri ile Vitor Pereira, henüz resmi bir teklif olmasa da görüşme masasına oturdular.

Vitor Pereira'nın bu iş için favori

Sezona kötü bir giriş yapan Corinthians, teknik direktör Sylvinho'yu görevden aldığından bu yana yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor Birçok Brezilya kaynağında, Vitor Pereira'nın bu iş için favori isim olduğunun altı çizildi.