Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Jorge Jesus'tan flaş Brezilya açıklaması!

Brezilyalı taraftarların takımın başına geçmesi için sosyal medyada mesajlar attığı Portekizli hoca, ülke basınında da en güçlü adaylardan biri olarak gösterilmeye başlandı.

Bu durum Fenerbahçe cephesinde ciddi rahatsızlık yarattı. Ancak tecrübeli çalıştırıcı gönüllere su serpecek açıklamayı yaptı.

Son dönemde konuyla ilgili çok telefon alan 68 yaşındaki teknik adamın, durumu soran yakın çevresine, "Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza attım. Prensipleri olan bir adamım. Sözleşmemin devam ettiği takımları yarı yolda bırakmam. Burada çok seviliyorum ve mutluyum. Hem yönetim hem de taraftar bana güveniyor. Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz" dediği öğrenildi.