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Spor Fenerbahçe'den anlamlı hareket!
Spor

Fenerbahçe'den anlamlı hareket!

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle THY EuroLeague'in 25. haftasında yarın akşam Partizan ile oynanacak maça siyah forma ile çıkacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 20:41:00 -
Fenerbahçe'den anlamlı hareket!

Fenerbahçe Beko, ülkemizde yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için Partizan maçı öncesi yeni bir karar aldı. EuroLeague'in 25. haftasında Fenerbahçe Beko, Partizan ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertli kulüp, oynanacak maça siyah forma ile çıkacak.

Siyah forma ile çıkacaklar

Kulüpten yapılan açıklamada, "Partizan maçında 'Siyah' formamızla parkede olacağız. Kalbimiz ve dualarımız deprem bölgelerindeki vatandaşlarımızla." denildi.

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