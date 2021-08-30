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Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk
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Spor

Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk

Altay'ı 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle bitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 01:08:00 -
Fenerbahçe'den 37 yıl sonra bir ilk

Altay'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde gol yemediği üst üste 3. maçını da galibiyetle tamamladı. Sarı-lacivertliler 37 yıl sonra ilk kez ligin ilk üç maçını gol yemeden kazandı.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada, 51. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun attığı golle 1-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, 55. dakikada Enner Valencia ile farkı 2'ye çıkardı. Müsabaka, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0, geçen hafta da İstanbul'da Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, ligde ilk 3 haftayı kayıpsız geçerek 9 puana ulaştı.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalma başarısı gösteren sarı-lacivertli ekip, 2009-2010'dan sonra sezona 3'te 3 yaparak başladı.

Fenerbahçe, en son 1983-1984 sezonunda ligin ilk üç maçını gol yemeden kazanmıştı. Altay Bayındır, 1998-1999 sezonunda Fenerbahçe kalesini koruyan Rüştü Reçber'den sonra ilk 3 müsabakada kalesini gole kapatmayı başardı.

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