Fenerbahçe'deki sakat futbolculardan şampiyonluk kadrosu kurulur

Sarı-Lacivertliler'deki sakatlık raporu netleşti. Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 8 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Joao Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek

Ravo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında bileğinden sakatlanan Joao Pedro'nun tedavisi yaklaşık 3 ay sürecek. Pedro'nun yerine forvet transferi yapılması gündemde.



En erken Emre Mor dönüyor

Sarı-Lacivertliler'de Emre Mor'un 1-2 gün içinde takıma katılması bekleniyor. Yaklaşık 3 aydır forma giymeyen Luan Peres'in de bir hafta içinde kontrollü şekilde çalışmalara dahil edilme ihtimali var.

Arda ve Alioski yok

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in tedavisinin 10 gün daha sürmesi bekleniyor. Ezgjan Alioski'nin tedavisi ise minimum 2 hafta sürecek.

Valencia ve Altay belirsiz

Enner Valencia ile bel ağrıları bulunan Altay Bayındır'ın durumu tam olarak net değil. Ancak iki ismin de kısa süre içinde takıma dönme ihtimali var. Çağtay Kurukalıp da bireysel çalışmalarına devam ediyor.