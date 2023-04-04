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Spor Fenerbahçe'deki kritik zirve sona erdi! Jesus için karar verildi
Spor

Fenerbahçe'deki kritik zirve sona erdi! Jesus için karar verildi

Yeniakit Publisher
2023-04-04 19:16:00 -
Fenerbahçe'deki kritik zirve sona erdi! Jesus için karar verildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Teknik Direktör Jorge Jesus, kulüp binasında 3 saate yakın görüştü.

Süper Lig'in 27. haftasında Kadıkööy'de Beşiktaş'a karşı alınan 4-2'lik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçının ardından görevine son verileceği iddia edilmişti. Başkan, Portekizli hoca ile kulüp binasında 3 saati aşan bir görüşme gerçekleştirdi.

Takımın başında

TRT Spor'daki habere göre; Jorge Jesus, perşembe günü oynanacak Kayserispor maçında takımın başında olacak. Portekizli hoca büyük bir ihtimalle sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Derbi kazanamadı

Derbiyi kaybeden Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. Üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 52 puanla hemen Fenebahçe'nin ardında yer alıyor.

Son şans

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda son yılların en kötü Sevilla'sına elenen Fenerbahçe'de lig artık uzak bir hedef olarak gözükyor. Sarı-Lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp taraftarına teselli vermek istiyor. 

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Yorumlar

Taner

Ali koç hükümeti istifa 5 yıldır ne yaptı siyaset ile ilgilenileceğine takımla ilgilenselerdi

Sezgin

Kim karar verdi nezaman
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