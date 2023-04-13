Fenerbahçe'de yok artık dedirten gelişme! Bu kadarına da pes doğrusu...

Zirvenin en yakın takipçisi olan Fenerbahçe şampiyonluk ipini göğüslemek isterken, Sarı-Lacivertli ekipte uzun süredir sakatlığı bulunan ve formadan uzak kalan Luan Peres için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Fransız ekibi Marsilya'dan 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luan Peres yaşadığı sakatlık nedeniyle 8 aydır futboldan uzak... 28 yaşındaki Brezilyalı bir türlü iyileşemezken, arada bir idmanda gözüken oyuncu bir anda kayboluyor.

Oyuncunun son durumuna dair Fenerbahçe cephesinden de herhangi bir açıklama yapılmazken, Luan’ın sakatlığı ile ilgili Fenerbahçe muhabirlerine verilen son bilgi, “Dizinin arkasında bir sıkıntı var” Muhabirler bu bilgiyi tekrarlayıp duruyor. "Dizin arkası ağrısı" için Florence Nightingale uzmanlarının, “Baker kisti” yorumunu yapıyor.

Jorge Jesus’un, “Ameliyat olmadan sahalara dönmesini sağlamaya çalışıyoruz” dediği Luan için yapılan denemeler sonuçsuz kaldı. Daha önce idmanların sadece temas gerektirmeyen bölümlerine çıkan sambacı ortadan tamamen kayboldu.

İşin ilginci Luan'ın sakatlığı ile ilgili olarak ameliyat opsiyonunun neden bir türlü gündeme gelmemesi. Ameliyat olsaydı belki sezonu kapatırdı. Ancak şu anda ameliyat olursa yaz kampını kaçırması da gündeme geldi.

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