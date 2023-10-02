Fenerbahçe’de yılın bombası: Bu sezon bambaşka İrfan Can var!

Büyük umutlarla transfer edilip fakat bir türlü istenileni veremeyen İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz sezon ağır eleştiri almıştı. Gerek oyunuyla, gerek ise saha içinde gösterdiği reaksiyonla bir türlü kendine gelemeyen İrfan Can bu sezon bütün algıları yıkmayı başardı.

Bu sezon küllerinden doğdu!

Geçen senelerde toplam 83 kez sarı-lacivertli formayı terleten İrfan Can, bu maçlarda toplam 11 gol atıp 13 asist ile toplamda 24 gole katkı sağlamıştı.

Bu sezon ise daha henüz 14 resmi müsabakada 7 gol atıp, 5 asist yapıp toplamda 12 gole katkı sağlayarak kariyerinin zirvesine ulaştı.

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