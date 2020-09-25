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Spor Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi
Spor

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 13:06:33 -
Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta sağlık kontrolünden geçirildi

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sağlık kontrolünden geçirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Tanzanyalı futbolcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği belirtildi.

Sağlık kontrollerinin, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandığı aktarıldı.

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