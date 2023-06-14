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Spor Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor
Spor

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 22:58:00 -
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör belli oluyor

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı'dan detaylı bir sunum yapması istediği söyleniyor.

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanarak kapatan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'la yollar ayrıldı.

Kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü belirlemek isteyen Fenerbahçe Yönetimi arayışlarını hızlandırdı.

A Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Teknik Direktör Abdullah Avcı'dan detaylı sunum istedi. Ayrıca sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un aklındaki ismin de Abdullah Avcı olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.

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