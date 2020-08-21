  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

- Yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak, bireysel çalışmalar yaptı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:47:37 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor


DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdüren Fenerbahçe Futbol Takımı'nda iki futbolcuya bireysel çalışma programı uygulandı.

Sarı-lacivertli takım, Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen kampta sabah idmanı yapmazken, yeni transferlerden Sinan Gümüş ve Filip Novak bireysel çalıştı.

İki futbolcu, özel çalışma programları doğrultusunda antrenman yaptı.

Fenerbahçe, günü akşam yapacağı taktiksel antrenmanla tamamlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun
Gündem

Erdoğan'ın müjdesi ne olacak? Bir açıklama daha geldi: Hayırlı olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler...
Gündem

Tek icraatleri olan heykeli bile yapmayı beceremediler... "Kim yaptıysa gözleri görmüyor"

Hizmet anlayışları heykelden ibaret olan CHP bunu bile beceremedi. CHP'nin İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçek..
Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu
Gündem

Akdeniz'de sular giderek ısınıyor! ATAK helikopterleri Meis Adası'nın karşısında uçtu

Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini yürüttüğü Akdeniz’de sular iyice ısınmaya başladı. 2 ATAK helikopterimiz Yunanistan’ın Meis Adası karşısın..
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy
Satılık 2016 model Volkswagen Caddy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı