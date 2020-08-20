Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
- Yeni transfer Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerle ilk antrenmanına çıktı
DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Sinan Gümüş de yer aldı.
Isınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam etti ve aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.