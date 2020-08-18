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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Yeni transfer Mame Thiam, takımla ilk antrenmanına çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 15:26:49 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların koordinasyon hareketleri ve pas organizasyonlarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptığı bildirildi.

Yeni transfer Mame Thiam'ın takımla ilk antrenmanına çıktığı aktarıldı.

İdmanda Allahyar Sayyadmanesh ile Vedat Muric'in özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, kamp çalışması için akşam saatlerinde Düzce'deki Serkan Acar Resorts & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

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