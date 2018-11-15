Fenerbahçe'de Volkan Demirel iddiası! "A takıma geri dönecek"
Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartıştıktan sonra kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'in yakın zamanda A takıma geri döneceği iddia edildi.15 Kasım 2018 Perşembe 16:49
Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, çalışmalarına Dereağzı Tesisleri’nde devam ederken, tecrübeli eldivenin yakın zamanda A takıma geri döneceği konuşuluyor.
Yakın zamanda A takıma geri dönebilir
Fenerbahçe’de bu sezon sözleşmesi yenilenen ve daha sonra sarı-lacivertlilerde yardımcı antrenör olarak görev yapan Erwin Koeman ile tartışan Volkan Demirel, bu davranışı sebebiyle kadro dışı bırakılmıştı. Deneyimli eldiven, kadro dışı kalmasının ardından çalışmalarına Fenerbahçe’nin Dereağzı’nda bulunan tesislerinde devam ediyor.
37 yaşındaki kaleci, kaleci antrenörleriyle beraber çalışmalarını gerçekleştirirken, antrenmanlardaki hırsı dikkat çekerken, tecrübeli file bekçisinin yakın zamanda yönetim tarafından affedileceği ve A takıma geri döneceği konuşuluyor.
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