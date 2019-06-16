Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
16 Haziran 2019 Pazar 11:49
Fenerbahçe’de Tüzük Tadil Genel Kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamamasından dolayı iptal edildi.
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