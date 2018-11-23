Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürdü





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, iki grup halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yine dar alanda pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, minyatür kale maçla günü tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.