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Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürdü

23 Kasım 2018 Cuma 16:20
Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi sürdü


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik sorumlu Erwin Koeman yönetimindeki idmanda sarı-lacivertliler, iki grup halinde dar alanda top kapma ve pas çalışması yaptı. Yine dar alanda pas organizasyonları üzerinde duran futbolcular, minyatür kale maçla günü tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 16:20
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