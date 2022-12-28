Fenerbahçe'de tepki çeken olay! Valencia şaşırttı...

Enner Valencia bu sezon hem Fenerbahçe'de hem de Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe, kariyerinin en iyi sezonunu geçiren Enner Valencia'ya 1+1'lik sözleşme teklif etti. Bu teklifi reddeden Ekvadorlu oyuncuya İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Jorge Jesus'un gelişiyle iyi bir sezon geçiren sarı-lacivertlilerde Enner Valencia belirsizliği devam ediyor. Fenerbahçe ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek Ekvadorlu oyuncuya Fenerbahçe'den yeni bir teklif geldi. Sarı-Lacivertli kulüp Enner Valencia'ya 1 yıl +1 yıl da opsiyonlu sözleşme teklifi ederken bu sözleşme teklifine cevap gecikmedi.

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia'ya 1+1 yıllık opsiyonlu teklif yapan sarı-lacivertliler istediği sonucu alamadı. Opsiyona karşı çıkan deneyimli isim en az 2 yıllık sözleşme teklifine olumlu baktığını kulübe iletti.

Akşam'a göre; önceliği Fenerbahçe olan Enner Valencia, sarı-lacivertli kulüpten beklediği kontratı alamaması halinde kendisine talip olan takımlarla resmi temaslara başlayacak. Birçok kulübün radarında olan deneyimli isme son olarak İtalyan ekibi Fiorentina talip olmuştu.

Corriere dello Sport'un son dakika geçtiği habere göre Fiorentina, Enner Valencia transferinde ısrarcı. Oyuncunun menajeri ile temas kuran Seria A ekibi, ocak ayı için olumsuz geri dönüş aldı. Fiorentina başarılı futbolcuyu sezon sonunda bedavaya transfer etmenin hesaplarını yapıyor.

Dünya kupasında toplam 3 maçta 3 gol buldu.

Fenerbahçe forması ile 24 maça çıkan Enner Valencia toplam 15 gol 4 asistle 19 gole direkt katkıda bulundu.