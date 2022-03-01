Sosa ve Gustavo ile ilgili müthiş iddia!

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maç sonrası Sarı Lacivertli takım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Köşe yazarı ve futbol yorumcusu Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe'nin deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maç sonrası Fenerbahçe'deki 2 ayrılığı açıkladı. Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe yönetiminin Jose Sosa ve Luiz Gustavo'ya ‘sizinle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü. Öte yandan Bilgiç, bu iki futbolcunun yanı sıra Mergim Berisha'yla da yolların ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe'nin 2-1'lik Kasımpaşa maçı sonrası Gürcan Bilgiç Sarı-Lacivertlilerdeki 2 ayrılığı açıkladı. Gürcan Bilgiç Fenerbahçe'nin Jose Sosa ve Luiz Gustavo ile vedalaşacağını iddia ederken kulüpten kendisine gelen sinyalin bu yönde olduğunu belirtti ve yönetimin iki futbolcuya 'biz sizle yürümeyeceğiz' dediğini öne sürdü.