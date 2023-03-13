Fenerbahçe'de sonunda bu da oldu! Milli oyuncu kayıplara karıştı: Müthiş transferde son durum, talep edebilir
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kayıplara karıştı. Sezona harika bir giriş yapan ve yeni transfer olarak görülen İsmail Yüksek bir anda formasını kaybetti. Jesus tarafından tercih edilmeyen milli futbolcu adeta formayı unuttu. Herkes ilgili konusunda değerlendirmelere başladı. Verim vermemesi üzerine hangi sistemi uygulaması ve daha iyi bir sistem geliştirmesi konusunda düşünmesi gerekli olduğunu ve alım için değerlendirmelere başlayacak yorumları geldi.
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek şaşkınlığı yaşanıyor. Jesus yönetiminde bambaşka bir kimliğe bürünen milli futbolcu bir anda kayıplara karıştı. Akşam’a göre; İsmail Yüksek etkileyici bir giriş yaptığı sezonun ilerleyen haftalarında gözden düştü.
İSMAİL YÜKSEK YOK OLDU
Hiçbir sakatlığı olmamasına rağmen birden bire Jesus'un gözünden düşen İsmail Yüksek, kasım ayından beri Süper Lig'de sadece 11 dakika oyunda kaldı. Kadıköy'deki Sivasspor maçında 6 dakika oynayan İsmail Yüksek, Hatayspor ve Ümraniyespor maçında 1'er dakika, son olarak Kasımpaşa maçında ise 3 dakika oynayabildi.
19 Ocak tarihinde oynanan Türkiye Kupası maçında Çaykur Rizespor'a karşı 90 dakika sahada kalan İsmail Yüksek'in 90 dakika süre aldığı son maç bu oldu. Gitmeyi talep edebilir.
Sezon başındaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi C Grubu'ndaki Lüksemburg ve Faroe Adaları karşılaşmalarında forma giydi. Lüksemburg'a karşı sonradan oyuna giren ve 10 dakika sahada kalan Yüksek, 1 gol atma başarısı göstermişti.