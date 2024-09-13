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Spor Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yeni transfere veda…
Spor

Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yeni transfere veda…

Yeniakit Publisher
2024-09-13 19:40:00 - 2024-09-13 19:40:52
Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yeni transfere veda…

Fenerbahçe Beko, yeni transfer Luka Samanic ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin transfer ettiği Basketbolcu Luka Samanic ile yaşanan kriz ayrılığı getirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama, “Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

 

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Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı
Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

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Fenerbahçe Beko yeni transferini açıkladı

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