Fenerbahçe’de şok ayrılık! Yeni transfere veda…

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin transfer ettiği Basketbolcu Luka Samanic ile yaşanan kriz ayrılığı getirdi.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklama, “Kişisel nedenlerden dolayı bir süredir ülkesinde bulunan oyuncumuz Luka Samanic ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır.

Sporcunun ilgili sürecinin takibi şube yetkililerimizce devam edecek ve oyuncunun hakları 2024/2025 sezonu boyunca kulübümüzde saklı kalacaktır.

Luka Samanic’e takımımıza kısa süre içerisinde yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.