Fenerbahçe'de sakatlık şoku
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jayden Oosterwolde, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'a karşı oynanan maçta sakatlandı. Maçın 27. dakikasında ayak bileğinden sakatlanan Hollandalı sol bek, yerini Osayi Samuel'e bıraktı.
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takıma devre arasında transfer olan Jayden Oosterwolde'den kötü bir haber geldi.
Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan yeni transferlerden Jayden Oosterwolde, ayak bileğinden sakatlık yaşadı.
21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.
Kaynak: AA