Fenerbahçe’de Oussama Haddadi sürprizi

Trabzonsporlu Novak ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile etkileşim halinde olan Fenerbahçe, listesine bir sol beki daha dahil etti.

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımında bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Arapların kapısını çaldı.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yapan Haddadi'nin, Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar kiralık kontratı bulunuyor.

Tecrübeli oyuncunun, Al Ettifaq ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında son bulacak.