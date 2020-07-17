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Spor

Fenerbahçe’de Oussama Haddadi sürprizi

Hasan Ali’nin geçirdiği sakatlıklarından dolayı sol bek arayışlarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Kasımpaşa'da dikkatleri üzerine alan Oussama Haddadi için resmi teklifte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 14:48:00 - 2020-07-17 14:49:16
Fenerbahçe’de Oussama Haddadi sürprizi

Trabzonsporlu Novak ve Beşiktaşlı Caner Erkin ile etkileşim halinde olan Fenerbahçe, listesine bir sol beki daha dahil etti.

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla dikkat çeken Tunuslu futbolcu Oussama Haddadi için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler, bonservisi Suudi Arabistan'ın Al Ettifaq takımında bulunan 28 yaşındaki oyuncu için Arapların kapısını çaldı.

Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 5 asist yapan Haddadi'nin, Kasımpaşa ile 2021 yılına kadar kiralık kontratı bulunuyor.

Tecrübeli oyuncunun, Al Ettifaq ile olan sözleşmesi ise 2023 yılında son bulacak.

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