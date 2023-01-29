Fenerbahçe'de olmaz denilen oldu! Yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig'e gidiyor...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe transferde hareketli saatler yaşıyor. Jayden Oosterwolde ve Emre Demir ile büyük ölçüde anlaşmaya varan sarı-lacivertli ekip, Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderiyor. Fenerbahçe'de Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de olman denilen oluyor... Bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesi kendine hayran bırakan Osayi Samuel takımdan ayrılıyor. Crystal Palace, Nijeryalı kanat oyuncusu için 12 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel'e ise İngiltere'den teklif var. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, Osayi için devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin 4 milyon 250 bin Euro ödeyerek bonservisini aldığı Bruma, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz'e giderek resmi imzayı atacak.

Alioski ile yollarını ayırması beklenen Fenerbahçe, sol bek bölgesi için harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, Jayden Oosterwolde'nin transferi için Parma ile her konuda anlaştı. İtalyan ekibinde bu sezon 19 maçta forma giyen Oosterwolde, 1571 dakika saha kaldı ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Kayserispor'dan Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir, Türkiye'ye geri dönüyor.

Fenerbahçe, genç futbolcu ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.