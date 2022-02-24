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Spor Fenerbahçe'de Novak'ın yeni adresi belli oldu!
Spor

Fenerbahçe'de Novak'ın yeni adresi belli oldu!

Sezon başında Trabzonspor'dan ret yiyen Fenerbahçe'nin Çekya'lı sol beki Filip Novak'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 12:09:00 -
Fenerbahçe'de Novak'ın yeni adresi belli oldu!

Sezon başında Trabzonspor'dan ret yiyen Fenerbahçe'nin Çekya'lı sol beki Filip Novak'ın yeni takımının belli olduğu iddia edildi. 

2019-20 sezonunun açık ara en iyi sol beki olan Filip Novak, Trabzonspor'la yeni sözleşme imzalamamış ve olaylı bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'de beklentileri bir türlü karşılayamayan ve sakatlıklarla boğuşan Filip Novak, Sarı-Lacivertlilerden ayrılıyor.

Akşam'ın haberine göre; 2020-21 sezonu sonunda Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime ileten Filip Novak, eski takımı Trabzonspor'a haber göndermiş ve geri dönmeye hazır olduğunu iletmişti. Trabzonspor yönetimi ise eski futbolcularından gelen bu talebe olumsuz yanıt vermişti.

Nihayetinde transferi gerçekleşmeyen ve 2021-22 sezonuna da Fenerbahçe'de başlayan Filip Novak ara transfer döneminde ülkesinin köklü takımı Sparta Prag'ın gündemine geldi. Bu kez elinde genç Çağtay Kurukalıp haricinde sol bek bulunmayan Fenerbahçe transfere sıcak bakmayınca Novak'ın ayrılık hayali sezon sonuna kaldı.

Fenerbahçe ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Filip Novak'ın yeni sezonda Sparta Prag forması giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkan Filip Novak 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 31 yaşındaki sol bekin 

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