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Spor

Fenerbahçe'de Naldo atağı! Bedavaya geliyor

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Espanyol'da top koşturan Brezilyalı Naldo'yu gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:54:00 -
Fenerbahçe'de Naldo atağı! Bedavaya geliyor

spanyol ekiplerinden Espanyol'da forma giyen 31 yaşındaki stoper Naldo, corona virüsü salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.

Naldo atağı

Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği kaydedildi. Öte yandan oyuncuyla bir diğer Süper Lig ekibi Göztepe de ilgileniyordu.

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