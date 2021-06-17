Fenerbahçe'de Nabil Dirar krizi

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022 sezonu sonunda bitecek olan Nabil Dirar, sorun olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon ekibi Brügge’de kiralık olarak yer alan, ancak sezon boyunca forma şansı bulamayan Faslı kanat oyuncusu, yeni sezonu Sarı-Lacivertli forma ile tamamlamak istiyor.

Yönetim ise Dirar’ı bonservisi ile de göndermeye çalışıyor. Dirar kararı yeni teknik adama bırakılmayacak.