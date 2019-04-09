Fenerbahçe’de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Fenerbahçe’de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
09 Nisan 2019 Salı 17:34
Fenerbahçe’de MKE Ankragücü maçında kırmızı kart gören Mehmet Ekici tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
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