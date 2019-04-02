Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcuların, pas ve pres çalışmaları yaptığı belirtildi. Yan top ve şut çalışmalarının da yapıldığı antrenmanın, hücum ve defans organizasyonlarıyla sona erdiği kaydedildi. Sarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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