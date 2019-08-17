Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!
Fenerbahçe'de Kolarov transferi bitti. İşte ayrıntılar..17 Ağustos 2019 Cumartesi 10:30
Fenerbahçe Kolarov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe haftalardır peşinde koştuğu Kolarov transferini sonunda noktalıyor. Bizzat Ali Koç'un el koyduğu bu transfer Alexandar Kolarov ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşılmıştı. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro isteyen Kolarov'un bu talebi sarı lacivertliler tarafından olumlu karşılanınca yıldız oyuncu ile her konuda anlaşıldı.
Roma'dan transfere VETO
Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov transferine Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca’dan veto geldi. Kolarov'un takımdan ayrılmasını istemeyen Fonseca, bu transfere karşı çıktı ve Kolarov Roma'da kaldı.
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