Fenerbahçe'de Kolarov transferi kapandı!

Fenerbahçe Kolarov ile 2 yıllık sözleşme imzaladı



Fenerbahçe haftalardır peşinde koştuğu Kolarov transferini sonunda noktalıyor. Bizzat Ali Koç'un el koyduğu bu transfer Alexandar Kolarov ile 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşılmıştı. Fenerbahçe'den yıllık 3 milyon euro isteyen Kolarov'un bu talebi sarı lacivertliler tarafından olumlu karşılanınca yıldız oyuncu ile her konuda anlaşıldı.

Roma'dan transfere VETO

Fenerbahçe’nin uzun süredir kadrosuna katmak için çaba sarfettiği Aleksandar Kolarov transferine Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca’dan veto geldi. Kolarov'un takımdan ayrılmasını istemeyen Fonseca, bu transfere karşı çıktı ve Kolarov Roma'da kaldı.