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Spor Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı
Spor

Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:37:33 -
Fenerbahçe'de kamp öncesi Kovid-19 testleri negatif çıktı

ANKARA (AA) - Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştireceği kamp çalışmaları öncesi teknik heyet ve futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde bu akşam kampa girecek takımda tüm isimlere İstanbul'da Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Yapılan testlerin tamamının negatif sonuç verdiği kaydedildi.


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